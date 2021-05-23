霧峰派出所23日上午到市場宣導佩戴口罩及保持安全社交距離、停止室內5人、室外10人的家庭聚會、餐飲禁止提供現場飲食，可以外送外帶。（民眾提供／盧金足台中傳真）

朝陽科技大學生多名確診，疫調足跡公共場所活動史遍及霧峰市區，造成全民警戒，霧峰派出所23日上午在市場人潮較多時，手持大聲公至霧峰區公有市場對民眾宣導外出時應全程佩戴口罩及保持安全社交距離、停止室內5人、室外10人的家庭聚會、社交聚會活動、餐飲禁止提供現場飲食，可以外送外帶。

疫情升溫，確診個案增加，霧峰派出所因應台中市流行疫情指揮中心公布本土確診個案，分別有朝陽科大學生確診，且疫調足跡公共場所活動史，遍及霧峰市區造成疫情嚴峻影響，市府派出霧峰清潔隊對店家加強消毒清潔，連日來市政府及警方在市區防疫宣導。

霧峰派出所所長許志弘23日上午9時市場人潮較多時，手持大聲公至霧峰區公有市場對民眾宣導外出時應全程佩戴口罩及保持安全社交距離、停止室內5人（不含同住者）、室外10人的家庭聚會、社交聚會活動、餐飲禁止提供現場飲食，可以外送外帶。

霧峰分局分局長長陳家銘呼籲，疫情急遽升溫，全國已進入三級疫情警戒，在防疫期間民眾確實將口罩戴好戴滿，停止室內5人以上、室外10人以上聚會，如發現群聚違規者，經主管機關或警方勸導未從者，將依《傳染病防治法》規定，處6萬元以上30萬元以下罰鍰，請民眾注意遵守防疫等規定，全民共同防疫。

(中時 )