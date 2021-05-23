國內新冠肺炎疫情爆炸，但疫苗取得一再延宕，代理輝瑞BNT疫苗的上海復星醫藥集團日前表態，願意提供疫苗給台灣，但中央疫情中心指揮官陳時中表示，沒收到任何人來申請，惹怒網友，一名網友在PTT分享輝瑞BNT，莫德納，AZ三種疫苗的比較，指出BNT保護力最強，「是目前這個當下，地表上最強的新冠肺炎疫苗」。

圖為日本的疫苗情報，從左到右，分別是輝瑞，莫德納，AZ。（翻攝自 PTT）

一名網友在PTT發文，分享日本對輝瑞BNT，莫德納，AZ疫苗的情報分析，其中輝瑞BNT保護力最強達94.6％，其次是莫德納94.1%，AZ則差很多，僅76％。然而輝瑞BNT最麻煩的是冷鏈，要冷凍在零下75度，莫德納冷凍零下20度、AZ冷藏就好。

原PO表示，日本今年二月就開始打輝瑞BNT，打到現在快把480萬名的醫護打完了，現在正在開始打3600萬名老人，還準備大型接種會場要猛打。莫德納疫苗日本則是剛收到，最近才通過審核，AZ則是暫不施打。

原PO表示，「輝瑞BNT就是目前這個當下，地表上最強的新冠肺炎疫苗」，如果台灣拿得到，衛福部也允許混打，就算他已經打了第一劑AZ，也一定願意打輝瑞BNT，自費也打，指出打疫苗是救命的事，台灣疫情失控，每天幾百名確診，還有不知道何時會補上的校正回歸，「只有疫苗才是終點，地表上最強新冠肺炎疫苗就在眼前，請不管哪個政黨的人都去爭取。」

對此，網友紛紛留言：「自費打都願意了，保命重要」、「BNT跟莫德納就是目前地表最強疫苗啊，來了我肯定打」、「人命跟抗中保台哪個重要，呵呵」、「笑死人，別人要賣、你買到不是很基本」、「誰拿到我2024總統就投誰」；但也有人坦言，認為政府不會跟上海復星買BNT，「 COVAX會配BNT給我們，我覺得這是我們唯一的BNT取得來源，另外就是看美國爸爸會不會給一點」。

(中時新聞網)