取得德國「BNT輝瑞疫苗」大中華地區代理權的上海復星醫藥，該公司董事長兼首席執行官吳以芳22日表示，復星有意願將疫苗服務於台灣民眾，自去年以來便透過多個管道，一直在積極推進向台灣提供這款疫苗。對此，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，各界頻頻放話，但衛福部根本沒收到任何人前來申請。藥師林士峰忍不住質問陳時中，到底是想不想買疫苗？

吳以芳指出，復星有意願將疫苗服務於台灣同胞。自去年以來，通過多個渠道，一直在積極推進向台灣提供這款疫苗，期待安全有效的疫苗能早日為台灣疫情防控發揮積極作用，幫助台灣同胞儘早恢復正常生活。

陳時中表示，若要進口大陸疫苗，這裡面會有程序問題，要有藥品的生產輸入，還需要書面上的資料。對於上海復星願意提供疫苗，目前指揮中心並沒有接受到正式的訊息。

對此，林士峰22日晚間在臉書發文表示，購買新冠肺炎疫苗是國家的事，而且目前台灣疫情如此嚴峻，難道指揮團隊不能自己依程序申請嗎？陳時中曾說有人不希望台灣太高興，到想繞過大陸代理跟總公司買；但如今上海復星都主動表示願意賣疫苗，陳時中卻仍打死不買。

台灣疫情目前如此嚴峻，疫苗施打率又落後甚多，林士峰想問部長一句話：BNT疫苗到底買還是不買？

(中時新聞網)