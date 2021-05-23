被譽為文創地標的台中市光復新村及審計新村青創基地，人潮帶來錢潮，還可以實現青年創業夢想，市府23日表示，將釋出光復新村13個空間，審計新村釋出2個空間，共15個創業空間，提供青年擁有工作室及獨立店面空間，最長可進駐4年，累積目標客群。

市府推動「摘星青年、築夢台中」創業基地進駐計畫，協助創業青年進駐光復新村及審計新村青創基地。

勞工局長張大春表示，此次光復新村釋出13個空間，審計新村釋出2個空間，共15個創業空間，提供青年擁有工作室及獨立店面空間，最長可進駐4年，即日起受理申請收件至6月9日止，評選後，預計於8月公告錄取名單，歡迎有志創業青年踴躍投件參加徵選。

張大春指出，凡20歲至45歲以下，且不具任何事業體的代表人或負責人身分的青年均可提出申請，青年進駐青創基地4年期間，市府提供創業諮詢輔導、辦理各類培力課程、提供創業獎勵及租金減免等措施，提供進駐青年全面性的創業輔導服務。

光復新村及審計新村青創基地的青年，最長可進駐4年，且可申請競爭型創業獎勵，依申請項目分別補助50％到100％經費額度，4年下來總補助可達134萬元。

補助項目包含創業營運空間整理費用、辦理活動費用、參加外部訓練費用及參與創業競賽獲獎或通過創業補助計畫之獎勵、數位行銷廣告費用、通過商標或專利之申請費用及伴手禮包裝設計費用。

考量青年為初創階段，資金投入實為重要一環，勞工局另提供第1年50％房屋租金減免，期藉此規劃，吸引全國有志青年進駐並藉優惠與補助全力衝刺事業。

(中時 )