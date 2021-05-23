台南市衛生局24日下午將增設佳里衛生所篩檢站，後天設學甲衛生所篩檢站，提供當地民眾就近篩檢（曹婷婷攝）

因應台南市昨天新增1例佳里區確診病例、案3615，以及2起外縣市確診個案到過台南的足跡，台南市衛生局24日下午將增設佳里衛生所篩檢站，後天設學甲衛生所篩檢站，提供當地民眾就近篩檢。而原本就已社的安南區、安平區、安定區明天也都將加場提供篩檢。

台南市昨天新增1起6旬男確診者，原計畫住院開刀，卻在住院前接受採檢確診，未進入醫院。衛生局疫調足跡顯示，其曾於14 日、18日、21日上午6時30分至10時間曾到安南區果菜市場，14日上午10時至下午3時間曾到佳里區戶政事務所，7日至20日自行騎車到學甲區仁聖大帝廟壇。

另外，萬華區的50多歲男子16日採檢，21日陽性確診。17 日上午1從台北搭乘和欣客運南下，下午3時45分抵達台南市，下車後步行到台南公園口紅燒土魠魚焿到4時30分離開，再步行到台南公園停留到晚上7時，然後搭台鐵7時26分3252車次到永康車站，下車後由朋友開車載往高雄。南投縣案3614曾於20日下午在關廟休息站短暫停留。

衛生局長許以霖表示，個案相關足跡都已完成消毒，若同時段曾去過該地點民眾，明天可就近請前往篩檢站做篩檢。

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(中時 )