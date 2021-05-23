指揮中心昨日公布新增312例本土，另外400例是校正回歸，將案例回補到昨天以前的天數。對此，台北巿立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰表示，漏登400例事小，若過去幾天沒人通知這些確診者進行隔離或匡列接觸者，恐引爆更大傳播鏈，貼文曝光也引發網友擔憂，更感嘆原來台灣沒有擴大篩檢的能量。

「校正回歸」一詞曝光，不僅民眾霧煞煞，蘇一峰昨（22）日在臉書第一時間也表示十分不解，認為321例本土病例再加上400例，怎麼還會是321例，顯示檢驗能量不足，才會造成塞車，這才是核心問題。

蘇一峰表示，如果只是單單漏登400例，那就只是小事，但不知道過去這幾天，有沒有人通知這些確診者，或匡列相關人員進行隔離，若沒有通報，恐引爆更大的傳播鏈，更認為雙北的檢驗能量已燒到極限。

論點曝光後，引發網友熱烈討論，「過去一年，原來我們中央完全沒擴大篩檢能量」、「這些人有無匡列跟擴大匡列令人憂心」、「過去一年真的過得太安逸了，疫情爆發，什麼問題都顯露無遺」、「如果每天都驗不完，那不是每天都有校正數字，怎知高峰已過？」、「多麼脫線的政府」、「想甩鍋什麼理由都有」。

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(中時新聞網)