本土疫情升溫，教育部宣布全國各級學校5月19日起至5月28日全面停課，導致許多家長有「放防疫照顧假」的需求。國民黨立委萬美玲將提案修正《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，明定雇主不能因受雇者申請防疫照顧假而對其有不當的對待；申請防疫照顧假而影響勞工生計或雇主營運等情形者，政府應發給生活津貼或扶助，完善防疫照顧假規定。

萬美玲指出，全國只停課卻不停班造成許多家長措手不及，雖然政府已祭出「防疫照顧假」配套政策，卻因相關請假規定「沒有法源依據」，且請假期間不強制雇主給薪等問題，讓家長們是想請也不敢請，只能讓小孩繼續去學校，而這不必要的移動，也增加了染疫的風險。

萬美玲指出，政府提出的「防疫照顧假」配套政策，提供家中有12歲以下兒童需要照顧的家庭，家長其中一人可以請假在家照顧子女，且雇主不能拒絕，但因沒有明確的法源規範相關請假事宜，受雇者因為請假導致在職場上遭受不公平對待的案件時有所聞，例如請假後被雇主視為曠職、造成雇主觀感不佳而影響後續升遷等狀況，反而讓家長對於防疫照顧假的申請抱有諸多存疑與擔憂。

萬美玲表示，現況下雇主在受雇者申請防疫照顧假的期間是不用支付薪水的，因此造成許多雙薪家庭的家長，不得不面臨照顧孩子與薪資減少、家庭收入受影響之間的抉擇，特別是經濟能力較不充裕的家庭更是因此陷入了兩難，在龐大的經濟壓力之下，他們是不敢，也不願申請防疫照顧假，對於真正需要幫助的家庭，防疫照顧假等於是看的到卻吃不到。

因此她提案修正《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例修正草案》，明定防疫照顧假申請條件，包括「受雇者申請防疫照顧假，雇主不得拒絕，也不得視為曠職或強迫受雇者改以事假或其他假別處理，或作任何不利待遇或處分」、「因申請防疫照顧假而影響勞工生計或雇主營運等情形者，政府應發給生活津貼或扶助」，希望由政府提供津貼支持，讓全民共同安心抗疫。

(中時 )