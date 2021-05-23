「最美士官長」劉香慈在2016年與永信藥品總經理鍾威凱（Vick）結婚，夫妻育有一對兒子，幸福組成一家四口，劉香慈婚後把重心放在家庭上，親民的她也不忘在網上分享近況，而劉香慈昨（22日）則曬出泳裝挖洞辣照，她的傲人美胸和長腿全都露。

劉香慈昨晚整理手機時，接連曬出2張辣照，分別是她辣穿挖洞泳裝和貼身小洋裝照，只見劉香慈身穿胸口、肚子和腰間挖洞泳裝，她火辣躺在地上、抬起纖細鳥仔腳，傲人美胸和長腿全都露，而在下一張的洋裝照中，劉香慈以一襲貼身小洋裝入鏡，她舉起雙手大秀好身材，前凸後翹的S曲線全都露。

雖然是舊照，不過劉香慈辣照仍讓陳美鳳直呼：「無敵」、「人美～造型也美」，王彩樺大讚：「太美了」，彭佳慧直說：「我流鼻血了」，吳品萱則說：「超火辣」，而網友也都一片好評：「士官長 太辣了啦」、「這身材要逼死誰」、「好美唷！優美線條姿容沒（美）炸啦！」、「線條超優」。

劉香慈在2016年與永信藥品總經理鍾威凱（Vick）結婚，夫妻育有一對兒子，幸福組成一家四口。（圖／本報系資料照片）

37歲劉香慈出道前就以美麗臉孔、姣好身材在網上擁高人氣，劉香慈踏入演藝圈後，接連在戲劇和主持領域有不錯表現，讓劉香慈嘗到爆紅滋味的，莫過於在《新兵日記》中飾演魔鬼女士官，她以開朗活潑又健康的外型，晉升為新一代的軍中情人，劉香慈還因此被封為「最美士官長」的稱號，而隨著劉香慈在2016年嫁給永信藥品總經理鍾威凱（Vick）後，她把重心放在家庭，專心照顧一對兒子，是演藝圈著名的幸福媽咪。

(中時新聞網)