金州勇士本季的旅程遺憾告終，這激起了克雷湯普生(Klay Thompson)的鬥志。他已經連續缺陣兩個球季，在一旁看著柯瑞(Stephen Curry)獨自作戰。湯普生在個人IG寫道：「我們的球季結束，但我自己的才正要開始，我從未如此飢渴。我堅信我最好的比賽還在前面等待我，我百分之百向各位保證，我們還沒完呢。」

克雷湯普生因為膝蓋十字韌帶撕裂而報銷2019-20球季，當時柯瑞左手掌骨折也跟著報銷，沒有「浪花兄弟」的勇士度過15勝50敗的悲慘球季。本季湯普生阿基里斯腱受傷，是柯瑞多年來首次沒有湯普生陪伴，他盡全力打出最佳的表現把勇士帶到例行賽戰績第8，結果因為附加賽制度而功敗垂成。他們相繼以微小差距敗給湖人、灰熊。

依照新規定，附加賽落敗的勇士不再是第8種子，屬於未晉級的14支球隊之一，因此可以獲得選秀樂透籤為補償。勇士是14支球隊裡戰績最好的，他們抽中狀元籤的機率是最低的0.5%，抽中前4名選秀籤的機率2.4%。雖然機率不高，沒抽中亦能保證拿到首輪第14順位的籤，也不算太差了。

卓雷蒙格林(Draymond Green)對於季外的補強躍躍欲試，他表示：「我絕對會盡力參與此事，過去1年我們取得很多成功，但我們沒拿冠軍。我還有多事情要與柯瑞、湯普生、高層商討，今年夏天將會非常重要。」勇士有1億美元團薪綁定在柯瑞、湯普生、格林3人的身上。

(中時新聞網)