新冠肺炎疫情嚴峻，台北市議員王欣儀接獲陳情，第一線的警察每天要面對無數的不特定民眾，執勤時無不膽戰心驚，但現今除了萬華區的員警已全數接種疫苗外，其他基層警員因按照公費疫苗接種順序，是排在「第5順位」，根本等同打不到！

王欣儀說，北市文山第一分局勤務指揮中心1名巡佐，因身體不適跑到永和看醫生，經過核酸檢測22日已確診，而上周新北市一名警察同仁，工作上有巡邏等外勤業務需求，因出現疑似症狀，經篩檢後確認感染，由此可知，位處第一線的執勤員警確實是屬於高風險類型。

王欣儀表示，在新冠肺炎疫情發生以來，警察同仁還要協助衛生單位疫調及協助患者就醫，以及提供許許多多的行政協助等工作，都須要直接到現場面對民眾，隨時都可能會處在染疫的高風險。

王欣儀表示，第一線基層警員卻是新冠肺炎疫苗接種的「第5順位」；既然無法減少警員勤務，就更該要安排「優先接種」！否則打不到疫苗就該要縮減不必要的勤務，以減少接觸，降低染疫風險，不要反而讓員警成為傳播鏈。

王欣儀要求，為維護警察同仁們的健康安全，針對第一線警務人員，應儘快將其列為疫苗優先接種對象。

(中時 )