台中市警察局第六分局何安派出所所長游銘鋒與西屯區區長陳寶雲為加強宣導防疫觀念，特別製作看板至轄內各公園向居民宣導防疫，有民眾雖戴口罩，但未與臉部密合戴好，立即向民眾宣導正確的佩戴口罩方式，民眾馬上將口罩戴好，豎起大拇指稱讚警方防疫一級棒。

市政府19日公告台中市境內民眾外出時須全程佩戴口罩，違者經勸導不聽者，得依法處以3000至1萬5000元罰緩，警方加強宣導，希望民眾能配合共同抗疫。

游銘鋒與陳寶雲等人加強宣導防疫觀念，向民眾宣導全程佩戴口罩、勤加洗手、配合量額溫、實聯制登記等，全民配合抗疫，經過大仁公園時，有民眾未戴好口罩，游銘鋒還細心向民眾宣導正確佩戴口罩方式，防疫要落實不能有漏洞。

警方呼籲，全民防疫人人有責，希望大家能共體時艱，警方堅守崗位，也希望民眾能配合戴好口罩，降低感染風險，大家團結一心，齊心抗疫度過難關。

(中時 )