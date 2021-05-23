玉山八通關杜鵑營地16日發生火警，延燒1周，網路上竟有民眾以「台灣黑熊」名義發起募款，保安警察第七總隊刑大調閱資料，通知55歲陳姓男子到案，他坦承關心森林大火，22日上午張貼募款訊息，警方訊後依違反《社會秩序維護法》裁罰，最高可裁罰3萬元。

陳男從事司機，時常接駁登山客前往山區，得知杜鵑營地失火後，發起募款工作，但自已的力量薄弱，又想要關心森林大火救災狀況，在臉書張貼「台灣黑熊盼全國山友共同捐心意，慰勞辛苦的玉山救災人員等等」，陳表示，不知此行為已然觸法。

玉管處得知有民眾張貼假訊息，立即發新聞稿澄清並無募款活動，擔心有民眾受騙，不過，陳男並未張貼帳號，僅觸犯社維法。保七刑大表示，杜鵑營地大火發生後，政府已投入巨量人力物力持續救災，目前未有任何捐款活動，呼籲民眾切勿隨意製造、散布或轉傳假訊息，警方將依法速查嚴辦，目前正值疫情嚴峻期間，全民一體共同防禦新型冠狀病毒感染可能帶來之危害並杜絕假訊息。

(中時 )