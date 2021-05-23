台灣面臨缺水，因此節水成為必要。教育部近日召開線上「節水抗旱說明會」，提供學校目前最新水情資訊及政府抗旱作為，除了請中央氣象局和經濟部水利署說明未來降雨趨勢及節水措施外，並邀請學校進行實務案例分享，以加強節水成效。

學校節水行動方式多元，中小學部分，如桃園市中平國小，利用校園閒置空間設立「雨撲滿」，進行雨水回收，作為廁所沖洗、校園花圃澆灌、生態池給水之用，並融入環境教育議題學習，打造環教主題戶外教室，發展水資源議題、雨水回收淨化與再利用、水費通知單等解說課程，提升學生節水的環境素養。

台南市太康國小為教育部補助的永續循環校園，學校掌握用水數據，規劃整體校園水資源管理，開源節流，整合雨水及中水利用、雨水滯洪、滲透保水和鋪面綠化等工程措施，達到校園與環境互利共生之效。

高雄市國昌國中除了利用學校跑馬燈呼籲師生節水，另也藉由生活科技、地球科學及理化課程設計，將節水教育融入課程學習，教導學生落實生活用水管理。

大專校院部分，朝陽科技大學校內跨單位成立節水工作小組，定期查漏、裝置省水器材、設置中水回收系統，務實進行用水管理，再透過學校社團和講習活動多方面宣導，達到顯著的節水成效。

教育部提醒，抗旱期間仍需注意衛生並兼顧防疫，日常省水可以很簡單，如淋浴時儲存出熱水前的冷水，可用來沖馬桶、拖地、澆灌等，多元省水、多元利用，人人都可為抗旱省水盡一份力。相關學校節水教育資訊，可至教育部「綠色學校夥伴網路平臺」查詢。

(中時 )