希臘數百名消防人員今天持續與境內今夏第一場森林大火搏鬥，專家警告，首都雅典附近的這塊自然保護區恐出現「嚴重生態浩劫」。

雅典以西約90公里的吉安尼亞山（Mount Geraneia ）是19日晚間竄出火苗。消防局長科洛庫里斯（Stefanos Kolokouris）向希臘天線電視台（ANT1）表示，這場大火是「過去2、30年間數一數二嚴重的野火，且本季才剛開始」。

他表示，較為有利的氣候條件下，打火弟兄昨天晚間得以控制住主要火勢，不過仍有「零星幾處仍在燃燒」。

法新社報導，民防保護單位指出，這場大火起火點在度假勝地路特拉奇（Loutraki）附近村莊席諾斯（Schinos）不遠處，似是因為有人在橄欖園中燃燒植被所致。

國家通訊社雅典通訊社（ANA）引述消防局長科洛庫里斯的話說，預計「火勢明天可以全面獲得控制」。

這場滅火行動出動超過270名消防員，軍方也派出16架飛機支援。

目前雖未傳出人員傷亡，不過一些房屋遭到大火損傷或燒毀，10多間村落也撤離人員避難。

左派「黎明日報」（Avghi）報導，迄今受到保護的茂密松木林約54%已燒毀，吉安尼亞山約6.1%土地更是歐洲聯盟（EU）「自然2000」（Natura 2000）自然保護區的一部分。

雅典大學（University of Athens）環境災害管理教授雷卡斯（Euthymios Lekkas）表示，這場大火燒毀逾55平方公里松木林等土地，包含農業用地。

雷卡斯向公共電視台希臘廣播電視公司（ERT）表示：「這是一場重大的生態浩劫，需要努力避免後續秋季發生土石流和嚴重水患。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1100523

(中央社)