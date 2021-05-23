行政院性別平等處今日表示，為瞭解民眾對於性別平等觀念相關議題的態度，行政院於上週所做電話民調顯示，民眾對於促進性別平等措施的同意度皆有提升，尤其以「同性伴侶應該享有合法結婚權利」的同意度增加最多，已超過6成民眾表示支持。

性平處指出，5月13日至15日辦理性別平等觀念電話民調，調查包含民眾對於性別平等、婚姻、同性戀、跨性別者的態度及促進性別平等措施的同意度。

性平處說，調查結果顯示，民眾對於各面向的性別平等觀念皆有提升，尤其以「同性伴侶應該享有合法結婚權利」的同意度增加最多，已超過6成民眾表示支持。

性平處表示，同性婚姻合法化在《司法院釋字第七四八號解釋施行法》通過後，於明日即將滿2週年，截至2021年4月30日止，我國已有5871對同性伴侶登記結婚。

性平處指出，民眾認同同性伴侶應享有合法結婚權利者持續提升，達60.4％，較同婚法案通過2018年的37.4％，提升23％，亦較2020年的調查，提升7.9％。

性平處說，有67.2％的民眾同意「同性配偶應該有領養小孩的權利」，72.2％的民眾同意「同性配偶一樣能把孩子教養好」，由此可知，同性伴侶享有平等成家權利的觀念，已逐漸被民眾認同及尊重。

性平處表示，有65.1％的民眾認同「可以與跨性別者使用同一個公共廁所」，有76％的民眾認同「跨性別者可以選擇自己最舒服自在的打扮在學校讀書或在職場工作」，更有高達88.9％的民眾認為「可以與跨性別者當同事」。

性平處指出，有80％的民眾不同意「太太應該比先生花更多時間在做家事」，93.7％的民眾不同意「女性不適合念理工科系」，89％的民眾同意「女性和男性一樣適合當高階主管」。另有35.7％的民眾同意「男性比女性適合當公車司機」，與去年調查相較之下，已下降5.9％。

(中時 )