花蓮縣消防局美崙分隊第一線執勤的救護人員也穿著全套防護衣，寫下「為了你，我堅守崗位。為了我，請堅守在家。」（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

疫情蔓延，全台進入三級警戒，花蓮縣昨天也破功，一口氣增加3例確診案例，花蓮縣政府為使第一線醫護人員有健康完善的身體對抗病毒，昨也立刻針對牙醫、西醫、中醫等高風險診所內的190名醫療人員施打AZ疫苗，盼能提升醫療人員保護力，穩固縣內的醫療量能。

花蓮縣共取得6600劑AZ疫苗，迄今已有6073人接種，其中醫療人員施打率高達59.6％，一般民眾施打率則是40.3％；由於花蓮連續3天傳出病例，20日為個案陽轉陰，21日基隆個案有花蓮足跡，22日則出現花蓮首宗本土病例，一次增加3例，後山淨土破功，縣府未雨綢繆，昨趕緊在花蓮市衛生所設立「專責門診」及「休息區」供基層診所人員施打疫苗。

衛生局長朱家祥說，疫苗每瓶可供10人施打，施打前須以健保卡確認身份丶填寫意願書及接種紀錄卡丶問診評估等程序，施打後需30分鐘休息觀察，才會分別設立「專責門診」及「休息區」。若未來疫情擴散，基層診所可能會加入社區採檢行列，因此昨天才優先開放基層醫療院所施打，希望能藉此減少醫療從業人員心理壓力，專心投入防疫工作。

朱家祥說，為求醫療量能正常運轉，因此分散同單位的施打時間，現在則依中央流行疫情指揮中心規範，目前只針對符合條件的第一線防疫相關的醫護人員優先施打。

此外，近日不少民眾打爆119，要求消防人員協助送醫篩檢，花蓮縣消防局呼籲民眾切勿恐慌，若無明顯症狀不要打119要求送醫，把救護及醫療資源留給真正需要的人用，過度恐慌要求送醫篩檢，反而讓自己曝露在高風險感染環境。若民眾有疑問可打1922電話諮詢，確認有送醫篩檢必要，將會轉告消防局協助送醫。

消防局第一線執勤的救護人員也穿著全套防護衣，寫下「為了你，我堅守崗位。為了我，請堅守在家。」消防局表示，防疫人員責無旁貸，為了守護大家安全，堅守工作崗位，盼民眾盡量減少前往公眾場所，減少人員流動，把傳染機率降到最低，「大家同舟一命」，一同配合防疫相關措施，就是感謝第一線防疫人員最棒的方式。

(中時 )