15日全台開始禁止休閒娛樂場所營業、迄今逾1周，內埔警分局卻內埔鄉學文路一家KTV小吃部業者似乎耐不住了，22日鐵門大開、燈火通明，疑似營業，經民眾吹哨檢舉，警方前往查察，但業者與顧客口徑一致稱說「打掃衛生」。

警方發現，小吃店外的小姐、大廳沙發上的男子及從包廂走出的陳姓業者，口徑一致的稱說「打掃衛生」，但看不出在場人員手上的打掃工具，警方在包廂逐一查察，雖無客人、廚房廚桌上卻有備料，陳姓業者稱是來店煮飯用餐，警方嚴正執法，不予縱容，隨即開立違反傳染病防治法舉發通知單。

內埔警方無奈表示，該勸導的店家也都勸導過了，但仍有業者鋌而走險，且理由千奇百怪，有鬼遮眼的、一下從卡拉OK店變為熱炒店；有說又未開音響的，這次又遇到說來清潔衛生及煮飯用餐自用。

內埔警分局長蔡耀順表示，第三級警戒定會造成民眾生活及部分業者經濟活動的不便，但仍請共體時艱，配合規定，共度難關。

(中時 )