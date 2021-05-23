疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今日表示，行政院推出的「簡訊實聯制」免填任何個人資料，店家也不會收到任何資料，僅傳送簡訊予民眾自己的電信業者，且只保留28天後銷毀，除非因疫調所需才會提供。請民眾勿再轉傳與散布此則不實訊息，以免觸法遭罰。

陳宗彥指出，行政院新開發推出的「簡訊實聯制」，除了方便民眾在各大場所迅速通關，也讓疫調人員在疫調時能掌握可能的感染足跡。這套系統不必加入會員、免填任何個人資料，回傳給電信公司的資料只有「手機號碼」、「當下時間」及「場所代碼」3項資料。

陳宗彥說，這些資訊都是民眾原本使用的電信公司已有的資訊，是最小範圍的個資提供，且只保留28天後就會銷毀，只有當政府有疫調需求時，才會調閱這些資料來找出足跡。

陳宗彥表示，散播假訊息構成犯罪，會被判處最高三年有期徒刑或併科三百萬元罰金。提醒民眾，收到來路不明訊息多加留意、查證，切勿轉傳散播，以免觸法。

(中時 )