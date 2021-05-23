本土疫情連環爆，醫師忙了5天沒回家，讓擔心的女兒直呼，家裡只剩我，好想哭。（圖／翻攝自爆廢公社）

本土連8天破百，讓守在一線的醫護忙翻，一位醫師透露自己5天沒回家，獨自在家的女兒擔心淚崩。（圖／翻攝自爆廢2公社）

本土連8天破百例，守在一線的醫護人員忙翻，一名醫師在臉書PO出與女兒的對話紀錄，只見他受疫情影響，已5天沒有回家，女兒孤零零待在家，除了覺得寂寞想哭之外，也很擔心爸爸會染疫，對此，原PO只能溫聲安慰女兒，這就是當醫師的天職，萬一他怎麼了，至少也是走的盡心盡力、不留遺憾，讓不少網友看了對話秒噴淚。

一名陳姓醫師日前在臉書社團《爆廢公社》分享對話截圖，只見疫情爆發後，許多人都宅在家避疫，但身為醫師的他卻已忙到5天沒有回家，讓女兒看了既心疼又擔心，深怕在爸爸會染疫，「爸，你一定要這麼累嗎？疫情很嚴重，你不能回家我好想哭」、「別人可以全家躲在家裡看電視，我們家只剩我一個…好想哭」。

該醫師看到女兒的擔心無助後，只能傳訊息安慰說，這是身為醫師的天職，平常沒有什麼貢獻，只能替患者開刀，如今國家需要我們，當然要盡力去做，「人生呀，做好該做的事，就會很快樂！」並鼓勵女兒要堅強，萬一他不幸確診就替他祈福，萬一他不在了，「妳也要想想爸爸走的盡心盡力，沒有遺憾。」

原PO的女兒看到這邊忍不住落淚直呼「你不要這樣說啦！」不過，在醫師爸爸的安慰之下，最後也努力振作起來，甚至還為了緩解氣氛，向爸爸開玩笑說「有沒有什麼密碼或藏錢的地方，要先寫下來喔」，而爸爸也超級配合說「對耶，如果我不行了，一定會告訴妳。」女兒最後也示愛爸爸，並提醒忙工作之餘，也別忘記要休息、吃飯。

父女對話引起網友熱烈討論，「你說得雲淡風輕，我們看得一把眼淚」、「感謝第一線醫護人員，辛苦了」、「看著看著都想哭了」、「滿滿洋蔥」、「看到前面默默的鼻酸起來，結果密碼和塞錢的地方馬上破功」。

(中時新聞網)