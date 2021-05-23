中央流行疫情指揮中心昨天將確診數據「校正回歸」，外界質疑疫情通報速度太過緩慢，恐導致疫情有擴散危機。中央流行疫情指揮中心今天舉行全國防疫會議，副指揮官陳宗彥表示，已完成疫調輔助系統並簡化通報檢驗流程，未來將快速傳遞檢驗結果，以利採取防治工作。

陳宗彥今天舉行全國防疫會議後記者會表示，指揮中心跟地方政府之間經過這幾天的溝通，問題已陸續做了一些解決，包括疫調等未來都會越來越順暢，他也說明今天會議的結論：

一、為加速疫調，指揮中心已經完成疫調的輔助系統，一經地方政府通報確診者的相關資訊之後，指揮中心會儘速完備足跡資料，供地方衛生單位來完成疫調，有效的提升疫調的效率跟效能。

二、各地方的醫療院所醫護人員若跟確診者接觸而被匡列為接觸者，需要進行隔離的時候，有特別請二十二縣市副首長協助相關的醫療人員可以入住防疫旅館。

三、在地方政府設立社區採檢站所需人力方面，希望縣市政府協助把醫療院所原來人力，能讓他留在醫療院所裡面，醫院繼續來做醫院的醫療整備，至於社區採檢站所需的人力，前幾天指揮中心指揮官已經跟全聯會、耳鼻喉科醫學會等等都有一些聯繫，他們也都已經開始招募很多志工人力，包括護理師等等，也動員診所的基層醫事人力，洽請醫師公會、全聯會、耳鼻喉科醫學會、護理師公會來協助採減檢，以保全醫療院所醫師人力的量能。

四、各地方政府如果有疑似確診者的失聯者 ，在等待確診結果之前，會立即啟動警政協尋，以防疫情的擴散。

五、有關醫療資源整備部分，今天指揮中心醫療應變組，已經有跟各區醫院確實掌握病床數及相關的醫療資源分配，以協助地方因應疫情所需。

至於在通報及檢驗流程部分，他說，目前已規劃簡化流程機制，來減少醫療院所端通報及送驗資料的登打負擔，快速傳遞檢驗結果，以利採取防治工作，加速民眾的溝通，讓民眾可以安心跟放心。

(中時 )