媒體今報導調查局針對中央流行疫情指揮中心昨發布新冠肺炎確診人數，額外增加400例「校正回歸」個案，引發網友熱議，下令外勤處站情蒐，對此，批踢踢鄉民忍不住嘲諷，厲害了我的黨，更有網友怒批，真正在媒體每天造謠的資深媒體人周玉蔻卻不想抓呢。

對於校正回歸的由來，衛福部長陳時中昨（22日）表示，指揮中心是在大約3天前發現地方有「塞車」問題，採檢的量和報的量有段距離 ，發現是因為通報系統太複雜，要填寫的東西太多、自動化的檢查太嚴格，需要耗費很多時間來key in新報告，整批上來才會進入系統裡面。

不過，陳時中的說法，卻引發網友的抨擊，宅神昨就在臉書表示，「校正回歸？指揮中心不能這樣玩數學手法啊，你要用持續固定的方法公佈數據才對，不然會失去人民信任」。不少網友紛紛在宅神貼文底下留言「完了又是新詞，誰來解釋一下」、「520前不敢爆大量，怕老闆難看。藏數字。今天就放出來了，再次用特殊名詞」；批踢踢網友也抨擊，「蓋牌還跟你說很誠實了啦」、「全球獨創新名詞」、「這樣搞真的很誇張，都給你報低後面再校正啊」、「以後每天公佈的數據是不是都要加400？」

網友留言。(圖片翻拍自批踢踢網站)

對於「校正回歸」引發網友熱議一事，傳調查局被下令外勤處站情蒐，此舉卻引起批踢踢網友更大的不滿，痛批「真正在媒體每天造謠的周玉蔻卻不想抓呢」、「都不能批評的耶！民進黨真的比較適合當在野黨」、「厲害了我的黨」、「黨說的話即是真理，忤逆黨的都會收到處罰」。對此，調查局今（23日）嚴重否認，強調媒體報導不是事實，調查局沒有情蒐「校正回歸」的必要。

(中時新聞網)