本土疫情持續延燒，台南市政府21日公布確診病例案2336曾在台南吃豆花、羊肉的足跡，卻有男子在網路臉書社團引述電視新聞，指稱「誤報」，歸仁警分局認為有混淆疫情訊息之虞，火速啟動調查並找到發文者，函送台南地檢署偵辦。

歸仁警方21日在網路情蒐時，發現有民眾透過臉書散布「台南豆花跟羊肉爐的案例是誤報」的不實訊息，隨即展開查緝，並查到發文者是一名為29歲男子，隨即通知到案說明。警方強調，這是市府公布的疫調個案活動史，發文者形同混淆疫情訊息。

警方訊後，依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人，函送台南地方檢察署偵辦。歸仁警分局長洪頂力表示，疫情嚴峻，請民眾勿任意散播謠言或不實消息，非經中央主管機關發布公開資訊，或引起大眾恐慌的謠言、不實訊息，無論不實訊息是境外IP惡意造謠、無聊玩笑或是善意提醒，依法最高可罰300萬元罰金，或3年以下有期徒刑、拘役。

(中時 )