昨(22)日指揮中心新增321例本土，並公布新增400例「校正回歸」的確診者，總計疫情爆發以來8天已超過2000例本土病例。今日全國防疫會議會後記者會，由副指揮官陳宗彥說明疫情及防疫作為等事宜。會中陳宗彥指出，目前地方、中央合作防疫，努力讓疫情得到控制，而被問到目前的狀況，28日是否能順利解封第三級警戒，陳宗彥稱當初宣布全國進入三級警戒時，已經同步將封鎖時間延長到6月8日，引發現場記者疑惑，追問之下，陳宗彥才改口表示目前全國三級警戒維持到5月28日，並沒有延長。

陳宗彥指出，目前疫情緊張，中央與地方盡力協調，要空出最大的醫療量能，以供患者使用，並且呼籲民眾，對於疫情相關訊息保持三步驟：多疑、多查、不亂傳；而針對昨日吵得沸沸揚揚的「校正回歸」，陳宗彥表示，已完成疫調輔助系統並簡化通報檢驗流程，未來將快速傳遞檢驗結果，以利採取防治工作。

有記者提到，以目前的疫情狀況，是否能夠在28日準時解除全國的三級警戒。對此，陳宗彥稱當初宣布全國進入三級警戒時，已經同步將封鎖時間延長到6月8日，引發現場記者疑惑，追問之下，陳宗彥才改口表示目前全國三級警戒維持到5月28日，並沒有延長。

(中時新聞網)