網紅安希是JKF女郎之一，身高153公分卻有著F罩杯好身材，是名副其實的小隻馬，也經常在社群平台上曬出性感辣照，給粉絲們福利，累積了近122萬粉絲，22日放送了改照POLO衫美圖，詢問粉絲喜歡哪件改造後的衣服，而粉絲看到超短版全暴動了。

網紅安希憑著自身優勢時常在社群放送美照引起話題，22日她為了造福粉絲，在家改造了一件POLO衫，從照片中安希綁著馬尾，穿著丁香紫的POLO衫 ，並在PO出的照片寫下「正常版」、「短版」、「超短版」，詢問粉絲「你們喜歡哪個版本呢～趕快留言」，也釣出一樣好身材的橫綱凱咪留言「這是直接剪掉了」，安希也回覆今(23日)會變裙子；而「超短版」的畫面，可以看到安希的裡面穿著白色內在美「炸出渾圓半球」，讓粉絲都暴動了。

近期為了防疫安希也宣布5月30日的生日會暫緩舉辦，寫下：「先做好防疫，時間會再通知大家，難得辦生日會覺得有點可惜，不過更希望大家平安身體健康。」雖停辦了生日會仍不忘在社群造福粉絲，翻出了被下架的彈筆影片來安慰粉絲。

安希PO出的「正常版」、「短版」、「超短版」，引起熱列留言，粉絲紛紛表達意見「有奈米版的嗎？」、「當然是都喜歡啦」、「還有更短的版本嗎？」、「剩領子」、「沒內衣的超短版」、「小朋友才做選擇，我全都要」、「正常版好看，短版俏皮」，也有不支持的粉絲愛看又嗆「怎麼那麼喜露奶，天天的，除了奶大，你還有什麼」，也惹怒安希直接回嗆「我開心你能怎樣」。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)