臺東縣出現旅北民眾確診案例，宣布自明天起船班停駛，23日往返1班將是近日最後的船班，直到28日再考量是否恢復正常。據了解，昨天往綠島僅有23人搭船，而且多是綠島鄉親，加上蘭嶼18日就已先後停駛，綠島船班也決定跟進，目前僅剩空運，形同封島。

臺東昨天傳出篩檢出第一例確診，雖被列為臺北確診者，但因綠島、蘭嶼醫療量能量不足，所以決定所有船班24日起停駛到28日，屆時再視疫情發展決定是否恢復；當地遊客可搭今天下午2點30分最後一班船回臺灣本島。

綠島鄉公所先前已提出封島建議，但並未實際實施，和蘭嶼僅要求業者自律停止攬客，如今船班不開，只剩飛機運輸，往返人數非常少。

據了解，臺東往綠島的船班夏天正常幾乎班班客滿，每天5班可載近2000人，這波疫情開始首日，還有近1500人登船，後2天已經銳減到僅約500人，昨天更只剩23人，而且多數是綠島鄉親。

蘭嶼日前召開防疫報，也有人提出封島建議，東部航務中心18日已通報21日到28日停駛後壁湖往返蘭嶼船班，隨後更宣布20日起臺東到蘭嶼也停駛。

而臺東往綠島船班原本19日就要全數停駛，但考量當地居民仍有通勤需求，東部航務中心和業者溝通後，調整為1天1航次往返。

(中時 )