疫情嚴峻，台南市政府規定出門民眾出門要戴口罩，卻傳出有弱勢民眾捨不得花錢買口罩，一個口罩重複使用多天。台南市善化區朱姓民眾得知後，捐贈一批口罩給嘉北里長梁楊玉華，代為送給弱勢民眾，梁楊玉華自己再加碼送給弱勢民眾1包5公斤裝的白米，希望幫助社區的弱勢家庭度過疫情難關。

梁楊玉華昨日將口罩與白米逐一送給里內的弱勢民眾，除了獻上關懷外，也提醒弱勢民眾盡量少出門，出門則一定要戴口罩，且口罩一定要更換，不要怕口罩不夠用，而一再重複的使用。

梁楊玉華表示，朱小姐是在地區居民，關心家鄉弱勢，主動與她連絡，願意捐贈一批口罩，讓人非常感動。民眾收到里長送來的口罩與白米，都非常開心。

梁楊玉華說，里辦公室每月都會募集白米送弱勢家庭，這次剛好與民眾捐贈口罩一起發放，自己也準備了一些口罩，以備弱勢里民不時之需。至於端午佳節將至，原本準備的送粽子活動，要看市府的防疫規定再討論如何進行。

(中時 )