苗栗縣政府衛生局在後龍設置臨時快篩站，結果篩檢出1名計程車司機確診。（謝明俊攝）

苗栗縣政府衛生局實施快篩後，檢出首例確診者案3435已收治至縣內醫院負壓隔離病房，衛生局23日上午修正案3435的疫調足跡，確認他是在5月16日下午曾回到台北市某2家醫院篩檢站篩檢，因篩檢站滿額未接受篩檢，幸好他事後改到苗栗快篩站檢出確診收治，否則將又變成1個防疫破口。

案3435是居住在苗栗縣後龍鎮，63歲、獨居，平日都在台北市松山機場排班，至5月5日停止排班，曾有萬華活動史。5月13日回到後龍鎮後，至15日間，只有在中午12時30分至1時30分間，短暫外出至後龍鎮光華路萊爾富苗華店及後龍鎮中山路喜洋洋五金行購物，以及到中山路台灣小吃買便當，全程都有戴口罩。

案3435是在5月14日感覺身體不適，16日下午2點開車到台北市某醫院篩檢站排隊篩檢，但卻已滿額，換另1家醫院排隊，同樣因滿額而未篩檢，案3435隨後開車回到後龍鎮，到中龍街1家港味強記燒臘店買便當，再到後龍鎮新東路7─11便利商店購物。

案3435從13日回到後龍住處後，就未再出門開車營業，都在住處休息，只有中午時間外出購物及買便當，過程都有戴口罩。從17日至20日中午為止，同樣都在家休息，只利用中午外出到後龍鎮萊爾富苗華店、喜洋洋五金行、台灣小吃等地點購物買便當。

直到苗栗縣衛生局宣布設置臨時快篩站來篩檢案2011可疑接觸者，案3435才有機會接受快篩查出確診收治在專門醫院內，否則將會出現因篩檢量能不足而出現的防疫破口。

(中時 )