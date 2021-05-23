本土疫情持續延燒，大量染疫患者湧入醫院，醫護壓力破表。一名在北部一間醫院加護病房服務的護理師透露，疫情從沒能壓垮她，但同房室友怕被染病要她搬離，找房遇上的房東對她也避之唯恐不及，讓她心累地寫下「有張床睡怎麼是那麼奢侈的事」。

一名護理師22日在論壇《Dcard》護理板寫下，「我是護理師，我無家可歸」的文章，讓網友看了心頭一酸。原PO說，她在北部一間醫院加護病房擔任護理師，面對升溫的疫情始終堅守崗位。

原PO說，即便要照顧確診的病人，或是每日挺著厚重不透氣的防護裝備任由衣服反覆濕透，亦或是打完新冠疫苗高燒到40度也都未壓垮她，就唯獨下班後仍得戰戰兢兢，就怕一個不小心會害身旁的人染疫，這樣的壓力讓她難以喘息。

原PO表示，醫院並沒有提供足量的宿舍供休息，而原本住處同層樓的室友請她另覓住處，房東也擔心疫情因此不願意承租房屋給她；原PO說，她看著中央為民眾提供防疫旅館，便想問一句，「那我們呢？擋在疫情前面的我們呢？我就問，在我們堅守在前線為大家的歲月靜好努力時，下了班有一張床睡怎麼那麼奢侈。」

文章發布在網路上後，不少網友看了都感到相當心疼，紛紛在留言區寫下鼓勵的話語，也有一部分網友回應，「希望中央能聽到第一線人員的需求」，也有同為醫護的網友說，「我們這麼辛苦到底為什麼可以被這樣對待」。

(中時新聞網)