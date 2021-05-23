國內新冠肺炎疫情持續升溫，屏東縣長潘孟安透過臉書呈現疫調人員的工作日常，更強調，此時此刻，他們比誰都還心急。

潘孟安表示，夜深了，疫調電話正持續撥出，衛生局同仁從白天到黑夜，守在電話前徹夜聯繫，盡全力問出所有的蛛絲馬跡。疫調是在爭取防疫的黃金時間，隨著確診個案數增加，他們必須更迅速、更準確地找出個案的人際關係與足跡，才能確實匡列密切接觸者、製圖提醒，更由環保局消毒大隊全面消毒，每分每秒都是關鍵。

看到大家對於疫調有不少的討論，其實，很多疫調進行不是想像中那麼順利，電話一通，話筒的另一方，可能不會有問必答，或許是因為確診後的茫然，又或是得知身邊接觸者確診後的惶恐，必須用耐心詢問，同時用細心安撫，甚至要將電話夾在頭跟肩膀之間，以最快速度寫下通話紀錄，才可以盡可能拼湊出足跡的真相。

潘孟安不諱言，當然，也有可能，遇到刻意謊報或選擇性遺忘，此時我們不會客氣，會展現決心，打破砂鍋問到底。所以呼籲，如有接受疫調，請誠實以對，我們是在幫助你的健康，更在幫助台灣守住疫情，不容許有任何的防疫破口出現，而且會面臨法律的責任，絕對不是開玩笑。

疫調除了電話詢問，更要結合警察局的科技工具，透過層層追蹤，雙頭並進比對足跡，才能讓足跡更加完整，環環相扣缺一不可。

潘孟安說，現在是台灣防疫的關鍵時刻，請大家成為防疫人員的最強後盾，非必要不出門，如需出門務必落實實聯制、實名制，假設真的必要，可以幫你找回正確的記憶與足跡，保護自己也保護別人。最後，希望大家替全國疫調人員加油打氣，相信只要全民齊心，台灣一定能迎向光明。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

(中時 )