台灣疫情升溫，疫苗議題再度引發高度關注，國民黨前立委孫大千今（23）日提出10點質疑，要衛福部長陳時中回答，不要再裝傻充愣。

孫大千在臉書表示，關於台灣疫苗慢半拍的問題，陳時中不要再裝傻充愣，請正面回答10個質疑。首先是，已經抵台的71萬劑疫苗中，只有11萬劑是政府採購所得，這樣算是有超前部署嗎？

第二，孫大千指出，去年說好的口袋名單上的疫苗是哪幾個品牌？現在到底在哪裡？第三，為什麼東洋公司的疫苗採購案最後會宣告破局？是價格太高？還是條件不好？第四，兩岸貿易原本就極為頻繁，既然上海復星集團是BNT疫苗的大中華區總代理，台灣為什麼不能向上海復星集團直接進行採購？

台灣疫苗慢半拍，孫大千提出10點質疑。（圖／摘自孫大千臉書）

接著孫大千提出第五點，是否有民進黨內某立委，代表特定派系，介入了疫苗採購的過程？第六，台灣有2300萬人，如果要達到群體免疫，在每人注射兩劑的情況之下，3000萬劑的採購怎麼會算太多呢？第七，倘若大陸所製造的疫苗通過了WHO或COVAX的認證，台灣可否向大陸進行採購？

第八點，孫大千說，如果連沒有經過三期臨床程序的國產疫苗，指揮中心都認為台灣人民可以施打，為什麼不能接受經過國際認證的大陸疫苗呢？第九，美國衛生部長既然承諾要協助台灣取得疫苗，究竟展開了什麼具體的動作？不會只是出一張嘴，隨口說說吧？

最後第十點，孫大千質疑，美國到現在連半劑疫苗都沒有賣給台灣，白宮要捐出的8000萬劑疫苗也是以拉丁美洲國家為主，台灣人民為什麼要相信美國衛生部長的承諾呢？

(中時新聞網)