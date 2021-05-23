日本大阪新冠肺炎疫情嚴峻。

日本大阪新冠肺炎疫情嚴峻，重症患者得等上6小時、找到病床後才能送醫治療，日本身為全球第3大經濟體，當地卻出現這樣的景象，連日本人也驚訝，大阪醫療體系崩潰，居民感嘆：「像地獄。」

日本作為世界第3大經濟體，大阪疫情嚴峻、醫療體系吃緊的程度令人驚訝，讓人聯想到疫情嚴重時的美國、大陸、甚至是印度，美聯社報導，87歲已經呼吸困難的秋田女士等上超過6小時，直到救護人員找到醫院空床後才將她送醫，到院後醫生診斷她有嚴重肺炎及器官衰竭，2周後秋田女士仍不幸喪命。

秋田女士住在東京的兒子表示，「大阪的醫療體系已經崩潰」，「就像地獄。」他說大阪的狀況是「人禍」，政府太早解除緊急事態宣言，不然母親將有機會更早接受治療而存活。

大阪醫療系統吃緊、陷入混亂的狀況連醫護都感到沮喪，甚至影響到一般非新冠患者，醫護不能對患者進行口對口人工呼吸，以降低暴露新冠病毒的風險；每載完一名新冠患者，救護車就必須花1小時消毒，讓醫護無法趕快出發去載下一名患者；緊急患者只能接受現場能夠給予的治療，這些通常不是最能提高存活率的治療方式。

例如，一名心臟衰竭的患者被拒絕送進高級急診醫院，一名病情嚴重的兒童患者因為兒童醫院沒有病床而無法住院，最終不幸身亡。救難人員表示：「我們的工作是運送瀕死或是症狀惡化的患者送醫，但是以目前的狀況，我們甚至無法完成我們的工作。」

在大阪經營殯葬業的程直樹（Naoki Hodo）表示，4月時救難人員拒絕派送救護車將他85歲的阿姨送醫，要求家屬自行找病床，找到後再打來讓他們派送救護車。程直樹的阿姨眼睛腫得很厲害，而且已經2天無法吃東西。

程直樹後來和家人花了6小時打遍各大醫院才終於找到病床，他的阿姨現在仍住院中，不過醫生判斷其中一隻眼經可能永遠失明。

上周，大阪的新冠死亡數已經超越東京，來到2,036人，目前大阪的1.5萬名新冠患者中，只有12%有機會住院治療，其他患者必須在家等待病床、或是在旅館隔離。

事實上，和其他國家相比，日本每日新增確診病例、死亡人數並不算高，日本也是人均病床數最高的國家之一，醫療體系為何會如此吃緊？部份原因在於無法營利的新冠治療主要由公立醫院負擔，多數私人醫院不僅規模小，更不願意、或是還沒準備好收治新冠患者。不幸的是，全日本8,000間醫院中，大型公立醫院只佔約20%。

除此之外，長年來日本政府逐步減少地方衛生中心可能也是原因之一，地方衛生中心是防治傳染病的關鍵，不過自1990年代以來，地方衛生中心的數量已經從850間下降至2020年的469間，導致人力嚴重不足及過勞。

根據日本厚生勞動省的數據，全日本約有150萬張病床，目前只有不到5%用於治療新冠患者。

有些人將大阪當作警訊，如果政府及國際社會持續聚焦東京奧運，疫情惡化時，大阪的慘況可能會在日本其他地方發生。與此同時，日本政府仍堅持舉辦東京奧運，日本首相菅義偉聲稱，將會「安全地」舉行東奧，國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）21日更重申，就算日本屆時仍實施緊急事態宣言，東奧仍將如常舉行。

國際奧林匹克委員會資深委員龐德（Richard Pound）指出，東奧取消的最後期限是6月底，如果確定今年夏天無法舉辦奧運，東京奧運將取消，而不會再度延期。

(中時新聞網)