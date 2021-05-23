然而疫情爆炸後，昨晚（22日）饒河夜市街道只剩下一家攤商營業，像包場一般。（翻攝自 臉書路上觀察學院）

國內疫情嚴峻，確診千例以上，疫情指揮中心指揮官陳時中日前呼籲民眾周末兩天非必要別出門，好好待在家避免群聚，而民眾也確實乖乖聽話，昨天（22日）自主封城躲在家，台北如同空城，夜市攤販也自主暫停營業，一名網友就PO出昨晚饒河夜市的景象，只有一家攤商正常營業、四周全暗，形同包場，讓網友笑翻「是不是沒人通知他」。

一名網友在臉書「路上觀察學院」貼出昨晚台北松山區饒河夜市的景象，整條街只有一間攤販營業，將整個饒河夜市包場了，從照片上可以看到，少了攤販的饒河夜市變的黑漆漆，只剩幾個招牌還亮著，而正中間只有一店家屹立不搖地在黑夜中持續營業，一個人獨自擺攤。

對此，網友紛紛留言：「孤獨美食家的感覺」、「有點心酸的畫面」、「哥擺的不是攤，是習慣」、「第一次看到饒河夜市這麼少人」、「我是傳奇的孤獨感」、「兩邊的居民表示：多年以來第一次感受到什麼叫安靜的睡眠」、「後方還有2、3家的攤商在營業，不是只有他啦，但也是很慘」。

也有人表示，「我相信可能是沒出來賣可能下一餐就沒了QQ加油」、「租金都年繳了，不擺不行」、「如果在家裡就有錢，誰會想在這個時期出來」，一名計程車司機也表示，疫情嚴峻自己為了生活還是得出門工作，「車一天沒跑靠行費/車隊服務費/保險費就220元，還有貸款一天約400元，我能不出來嗎？」

不只饒河夜市，北市信義商圈昨天（22日）也像空城般沒有人潮。（資料照 趙雙傑攝）

(中時新聞網)