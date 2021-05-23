台灣本土病例數連日破百爆增，昨更校正回歸400確診數，疫情嚴峻，不但全台進入三級警戒、學生全部停課，當局更呼籲公司施行在家上班，盡全力避免出門，且「決戰周末」希望大家忍耐別外出趴趴走，全力壓制疫情，但似乎不是每個人都有一顆安分的心，日期曾爆爸媽疫情期間偷溜出門的網紅丹妮婊姐，如今氣上加氣，因為爸爸強硬宣布他要去上班，可其實這卻是完全不必要的，讓丹妮婊姐火大，寫下長文抱怨。

日前丹妮婊姐曾撰文，透露記者會上報告確診數上百、雙北進入三級警戒後，她對爸媽好言相勸確被當耳邊風，馬上被她抓包偷溜出門，讓丹妮婊姐納悶：「老人到底多不聽陳時中講話」，氣得希望執法單位痛罰她的爸媽。

如今迎接三級警戒後的第一個周末，正是關鍵時期，沒想到丹妮婊姐又po文，表示爸爸正式造反，堅決要去上班，但她表示，爸爸經營的是一家專營國外旅遊的旅行社，根本1年多沒人來委託預約，完全沒有去公司上班的必要，她因此問爸爸：「你到底要去幹嘛？？？你知道現在真的死人了嗎？」，但爸爸一派淡然說有事要處理「你不要這麼緊張兮兮好不好，沒有這麼嚴重」，讓她氣得跟朋友告狀，兩人心態爆炸了一輪，「我爸能有什麼事？澆花嗎？？？陳時中每天記者會是否跟演唱會一樣，聽聽爽一下這樣？？？」。

後來她又與其他朋友討論，發現她不孤單，「朋友的爸爸也是怎樣都要出門，而且也不洗手，口罩也不換，跟他講破嘴他就是沒聽到」，直言台灣年長者跟還上街玩樂的年輕人，都是完全活出自我管不動，「到底誰能救救我，我還檢討自己，想說我肯定說話藝術出了問題」，丹妮婊姐不禁喊話要大家一起努力：「一定要守住台灣，真的是決戰週末了」，她也要「決戰爸爸」，眾人聽了也很能感受她的艱難處境，紛紛提供制止家中兩老外出的各種方法，盼丹妮婊姐試試，看能否成功鎖住爸媽的玩命行動。

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)