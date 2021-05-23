設在板橋的機動篩檢站提供每日400名篩檢量，一早8時不到就有不少民眾排隊領取號碼牌，一旁的工作人員不斷提醒，要求已領取的民眾先返家休息，等到預定時間再來即可，避免群聚。（黃世麒攝）

設在板橋的機動篩檢站提供每日400名篩檢量，一早8時不到就有不少民眾排隊領取號碼牌，一旁的工作人員不斷提醒，要求已領取的民眾先返家休息，等到預定時間再來即可，避免群聚。（黃世麒攝）

設在板橋的機動篩檢站提供每日400名篩檢量，民眾照號碼依序由醫師採檢。（黃世麒攝）

新北市政府23日起為期3天在板橋、中和成立「熱區防疫中心」，針對熱區的街道加強消毒。（黃世麒攝）

新冠肺炎疫情升溫，新北市政府昨（23日）公布新增本土病例384案，衛生局及第一線醫護人員工作量倍增，一名衛生局同仁昨在臉書中說，她負責通知確診個案，當通知一位阿嬤時，對方一句「啊我是怎麼了？」一讓她瞬間眼眶泛紅，盼疫情期間用鼓勵代替指責、大家將心比心。

新北市長侯友宜昨（23日）宣布在板橋、中和成立「熱區防疫中心」，啟動強化三級防疫措施，盼可以有效控制疫情，昨公布新增本土病例384案，基層同仁及第一線醫護都相當辛苦。

一名衛生局同仁昨在「我是板橋人」臉書社團中說，自己是衛生局上班的新人菜鳥，因為支援的關係，去幫忙打電話做調查及通知確診者，當通知到一位阿嬤時，由於對方聽不懂國語，只能用很破的台語說「阿嬤，我跟你說，你現在是確診者！」

阿嬤在電話中回應「啊我是怎麼了？」同仁瞬間眼眶泛紅，她說，「我要通知你是確診者，現在要請你準備2至3天的衣服還有用品，等一下3時會派車接你去集中檢疫所。」

同仁指出，阿嬤得知確診時，聲音很平靜也沒有恐慌，她還鼓勵阿嬤不要害怕，醫護人員會幫妳，要加油！阿嬤則回說，「好啦，我災啦！」

同仁最後提到，現在很多衝在第一陣線的人員，他們真的很辛苦真的不要因為疫情的關係指責誰，請用鼓勵代替指責、將心比心，自己的工作不是在最前線，但是很感謝那些衝在最前線的人員，感謝有你們。「如果你的家人也在最前線，請跟他們說辛苦了！」

同仁的留言吸引超過1.2萬名網友回應，網友們紛紛幫阿嬤加油打氣，更期盼大家一起用溫暖的心陪伴每一個人度過疫情。

(中時 )