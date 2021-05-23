桃園市長鄭文燦23日主持防疫會議宣布祭出檢舉摩鐵群聚獎金，他指出三級管制後社會活動大量減少，為避免群聚、外出，桃園採取很多高強度管制作為，如果汽車旅館有群聚活動要開罰15萬，市府將其中15％當成檢舉獎金，最高可領2萬2500元，避免摩鐵成為群聚場所、成防疫破口。

觀旅局指出，桃園市政府15日公告舞廳、舞場、酒家、酒吧、夜店等21種特定場所暫停營業，中央流行疫情指揮中心19日又公告全國疫禁止室內5人以上群聚，民眾擔憂特定場所消費者轉戰汽車旅館，甚至傳出已有酒店轉戰摩鐵包下房間供酒客尋歡，桃園將祭出重罰並提供民眾檢舉獎金。

觀旅局觀光管理科長李復華指出，依據《檢舉違反發展觀光條例案件獎勵辦法》，只要罰鍰金額10萬以上、未滿50萬者，檢舉人可獲得15％獎金，因在全國疫情第三級警戒中，摩鐵業者若仍供視聽設備或泳池讓民眾群聚開趴，將可依違反《發展觀光條例》損害國家利益行為，開罰12萬至15萬元，以15％計算，檢舉人最高可領2萬2500元獎金。

桃園也將透過發文明令禁止、增加稽查頻率、提供檢舉獎金三管齊下，杜絕汽車旅館成為防疫破口，20日起即安排到轄內69家汽車旅館稽查，尤其針對有提供多人房型、卡拉OK、游泳池、網咖等設施的汽車旅館優先排查，只要違規開放相關設施營業提供民眾群聚，除依違反《傳染病防治法》第37條第1項第1款、第67條第1項第2款規定，處6萬元以上、30萬元以下罰鍰外，考量疫情嚴重，且目前防疫是國家重要工作，依《發展觀光條例》第53條第1項規定旅館業有損害國家利益行為，最高可處15萬元罰鍰，呼籲業者不要以身試法。

(中時 )