前總統陳水扁今日於廣播節目中訪問前行政院長張俊雄時聊到，過去自己擔任立委時，曾在質詢時掀翻國防部長郝柏村桌子，但自己並非暴力份子，而是在當時的時空環境下，不得不因此「犧牲色相」。

張俊雄在訪談時提到，多年前擔任立委時，曾為了國會全民改選的事情，與當時的立法院長梁肅戎起了口角，因此搧了梁肅戎一記耳光，而梁也回擊了一巴掌，兩人也爆發衝突。

陳水扁接著表示，當年張俊雄搧了國會議長耳光，自己也曾掀翻郝柏村的桌子，但我們並非暴力份子，而是犧牲色相，因為在當時的時空環境下，不得不這麼做。

1990年3月7日，當時擔任民進黨立委的陳水扁，質詢當時擔任國防部長的郝柏村，在當時國民黨內部爆發政爭時，是否有意推翻總統李登輝？郝柏村當時回覆「不宜說明」，後來陳水扁繼續質詢國防預算，郝柏村說「以後再以書面回覆」，陳水扁因此不滿並掀翻郝柏村的桌子，引發藍綠立委混戰。

(中時 )