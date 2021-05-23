女客人不但不配合實聯制，離開時還朝地下吐口水。

全台疫情進入三級警戒，外出全程戴口罩與實聯制是規定措施，但仍有民眾不願配合，出現各種脫序行為。高雄一名長髮女子進入麵包店，不願配合實聯制，嗆店員「沒在登記的」，最後不但摔吐司，還在店門口拉下口罩朝地板吐口水，誇張行為讓人傻眼。

「當服務業有時候真的很X，」一名網友在臉書社團《爆料公社》發文、分享影片抱怨，表示自己在高雄市前鎮區，遇上一名客人，對方不僅口罩沒戴好，請她登記實聯制，竟嗆「沒在登記的」，請她掃QR code也不理。

原PO向女客表示，不配合只能請她出去，沒想到女客人秒將吐司丟回檯子上，然後在走出店門時，還刻意將口罩掀起、朝地板吐口水，種種誇張行為全被監視錄影拍下。店家看完超傻眼，無奈表示：「防疫防到頭殼小去了嗎？其實我還有衝出去拍她的車牌號碼，覺得可以檢舉她之類的！？希望疫情趕快過去，像這種奇怪的客人就拜託你不要出門了！」。

眾多網友看完也頻頻搖頭：「戴好口罩有那麼難嗎？」、「口水亂噴，好髒餒！」、「一場疫情，然後可以看到一堆妖魔鬼怪群魔亂舞，這到底怎麼回事？」、「用力分享出去給他紅，丟臉丟到地下去。」、「為什麼一堆 阿公 阿嬤 叔叔 阿姨的都不戴口罩，他們是有什麼防護體嗎？」、「這種人罰15000都不夠，最好罰個30000！」。

(中時新聞網)