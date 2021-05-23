大陸甘肅省一山地馬拉松賽22日遭遇極端天氣，出現強風、凍雨、冰雹，多名選手被困住，出現失溫等情況，官方已派員前往救援。截至23日早上8點，共搜救接回參賽人員151人，其中8人輕傷，在醫院接受救治，另21名參賽人員找到時已失去生命現象。甘肅省委省政府已成立事件調查組，對事件原因進行進一步深入調查。

22日上午9時，由甘肅省白銀市景泰縣舉辦的2021（第四屆）「黃河石林山地馬拉松百公里越野賽暨鄉村振興健康跑」在黃河石林景區舉行。共有近萬人參加比賽和健康跑，其中172名參賽人員參加百公里越野賽。

當天13時左右，百公里越野賽高海拔賽段20公里至31公里處，受突變極端天氣影響，局地出現冰雹、凍雨、大風災害性天氣，氣溫驟降，參賽人員出現身體不適、失溫等情況，部分參賽人員失聯，比賽停止，當地立即組織多方力量搜救失聯人員。

由於賽段內地形地貌複雜，加上夜間氣溫再度下降，搜救難度進一步加大。截至23日4時，參加百公里越野賽172名參賽人員中的151人已經確認安全，其中5人輕傷在醫院救治，情況穩定，另有21名參賽人員找到時已失去生命現象。

據瞭解，「黃河石林山地馬拉松」比賽是2018年開始舉辦，本屆為第四屆，賽事分為100公里越野組、21公里越野組、健康跑三個項目。100公里組別報名時需提供近一年50公里以上的完賽證明或2次全程馬拉松完賽證明。

(中時 )