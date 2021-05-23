田男21日晚間在花蓮新社海域附近潛水卻遲遲未上岸，海巡人員連夜搜救未果，22日破曉時分終由空偵隊發現疑似在海面上載浮載沉的身軀，趕緊吊掛救起，不幸已無生命跡象。（海巡署東部分署第12岸巡隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

田男21日晚間在花蓮新社海域附近潛水卻遲遲未上岸，海巡人員連夜搜救未果，22日破曉時分終由空偵隊發現疑似在海面上載浮載沉的身軀，趕緊吊掛救起，不幸已無生命跡象。（海巡署東部分署第12岸巡隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

一名44歲田姓男子21日晚間和2名親友一同前往花蓮新社海域附近潛水卻遲遲未上岸，同行親友發現異狀趕緊報案，海巡人員連夜搜救未果，22日破曉時分終由空偵隊發現疑似在海面上載浮載沉的身軀，趕緊吊掛救起，不幸田男已無生命跡象，死亡原因仍待檢方相驗釐清。

海巡署第9巡防區指揮部21日晚上11點多獲報指出，田男與親友共3人當晚7點多在台11線南下43K處前方海域潛水，親友上岸後卻遲遲未見田男上岸，協請海巡人員前往搜尋。

第9巡防區指揮部派遣第6海巡隊巡防艇、第12岸巡隊磯崎安檢所及新社機動巡邏站人員趕赴現場搜尋，由於四周一片漆黑，視線不佳，徹夜搜索仍未發現，所幸在22日，天色破曉時分，協請空偵隊啟動空中搜尋任務，並在上午7點多發現海面上疑似田男的身影。

空偵隊員以吊掛方式將在海面上隨波浪載浮載沉的男子救起後，花蓮縣消防局豐濱分隊現場評估發現已無生命跡象，家屬難掩淚水地協助消防隊員在現場指認，確認其身份是田男後，詳細落海及死亡原因則由第6海巡隊報請檢察官辦理後續調查及相驗事宜。

第9巡防區指揮部表示，若民眾在岸際及港區發現有人溺水或其他案件，請撥打118，而海巡署在花蓮北埔、七星潭、花蓮漁港、鹽寮漁港、石梯漁港等5處安檢所亦提供免費救生衣出借服務，此外，由於近日疫情蔓延，花蓮縣政府日前避免遊客群聚，即起至6月8日七星潭海岸風景特定區暫停開放，同時也暫停崇德坂下等區域從事水域遊憩活動。

(中時 )