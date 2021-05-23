在現場超過15000名觀眾見證下，籃網「三巨頭」杜蘭特、厄文與哈登23日首次在季後賽舞台展現威力，靠著3人攜手攻下82分，籃網終場104比93輕取「綠衫軍」塞爾提克，拿下季後賽首輪第1勝，實在很難想像這僅是三巨頭本季第9次聯手。

就算籃網排出哈登、厄文、杜蘭特、喬哈里斯與布雷克葛瑞芬的「四星」先發，可惜籃網上半場三分火力低迷，半場三分球投12中1，也讓他們處於苦追窘境，打完上半場，籃網47比53落後，杜蘭特半場16分，塞爾提克以塔圖15分最高。

第3節才開打，籃網就靠杜蘭特、厄文和哈登各1顆三分球領軍，打出誇張18比4猛攻超前；來到末節，厄文接連投進3球，帶領籃網又是一波9比0，雙方差距轉眼擴大到雙位數，甚至來到最後2分鐘領先到17分之多，形勢幾乎底定。

沒想到杜蘭特此時被吹一級惡性犯規，讓塞爾提克先靠塔圖3罰俱中，接著肯巴沃克連進兩顆三分球，縮小差距到只剩8分，不過厄文最後53.9秒兩罰俱中，接著最後30秒換成哈登兩罰中1，重新擴大差距到兩位數，籃網勝利已經到手。

杜蘭特攻下全場最高32分，外加12籃板，厄文也有29分，哈登21分、8助攻與8籃板的接近大三元；塞爾提克以塔圖22分最高，史馬特17分，肯巴沃克15分，替補中鋒羅伯特威廉斯11分、9籃板及9火鍋，可惜沒了傑倫布朗，綠軍還是想贏都難。

(中時 )