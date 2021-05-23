全國三級警戒剩下5天就要期滿，究竟能不能順利解封，還是會升至第四級，醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」認為，就要看路上民眾遵守規定的程度，以目前狀況來說最令人擔心的就是新北市，且社區傳播已是確定的事，要有長期作戰的心理準備。

「MedPartner 美的好朋友」昨（22）日於臉書更新貼文表示，疫情爆發至今，社區傳播已經明確，病毒也已在社區生根，千萬不要樂觀期待兩周就會結束一切，就算是最好的狀況，兩周後也還是持續會有本土個案增加，只是比較少一點，目前最令人擔心的縣市就屬新北市，呼籲新北市、全國民眾都不要輕忽。

文中表示，社區傳播明確後，每日的確診數字意義其實並不大，要觀察的是7日平均去就診人數的趨勢、陽性率趨勢，甚至可以看路上戴口罩的比例，疫情當下，避免不必要的出門、勤洗手、戴口罩，為自己的健康負責。

「MedPartner 美的好朋友」進一步表示，能不能降回二級，或是會升到四級警戒，最可能的領先預測指標，就是看路上民眾遵守規定的程度，在疫情的下半場，要有長期作戰的心理準備，一個禮拜少出門，跟一個月少出門，甚至是三個月少出門是完全不一樣的事，呼籲大家做好各種準備，才不會功虧一簣。

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(中時新聞網)