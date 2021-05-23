資深音樂人、電台主持人及金曲歌后艾怡良的經紀人左光平，之前與友人陸續砸3000萬在台北及台中開了三間火鍋店「蛤？! Huh Pot」，由於近來疫情嚴峻、啟動三級警戒，民眾大多待在家裡、減少外食機會，重創全台餐飲業，左光平今（23日）受訪，無奈坦言餐廳目前狀況「好慘」，3間店營收僅剩1至2成；面對3間店每個月房租及人事等基本開銷3、400萬，他和股東仍堅持苦撐、不解僱任何一位員工，「疫情最快可能也要8月才會比較明朗，我跟股東對於這波疫情已經有千萬缺口的心理準備」。

左光平無奈表示，娛樂和餐飲應該是這波疫情發生後，首波遭受重擊的行業，「很顯然都和我有點關係，最近大概是我加入火鍋店合夥以來，最嚴峻的時刻」，他平時不太看店裡群組的相關訊息，但最近似乎也感受到員工們以及其他股東的心情陷入低潮，「我著實也緊張了起來，你們知道一家店受影響，被影響到的不是只有我們幾個，也替來工作的弟弟妹妹們感到擔心，況且還不只一家」。

為了顧及員工作還要養家生活，左光平與股東們決定吸收營運虧損，不想為了節省人事成本而解僱任何一個人。目前店裡以外帶、外送因應這波重擊，左光平表示，外帶外送都祭出優惠方案，雖然沒有賺錢，但至少可以降低損失，「這是唯一途徑，店裡目前有套餐及個人鍋可供外帶或外送，我們撐著，希望你們願意撥冗支持，私訊粉絲頁或打去店裡訂購都可以」。

左光平表示，為了配合防疫，近期自己和艾怡良都各自待在家中不外出，「我們都是很習慣居家隔離的人，剛好她最近正在做專輯，可以有更多時間專心處理作品」。艾怡良的新專輯目前進度已逾五成，原打算8月發行，但仍需視疫情後續狀況調整。

(中時 )