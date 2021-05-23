新北市中和警分局及保安大隊動員280名警，執行高頻率巡邏，同時播放3種版本廣播詞，呼籲民眾沒事勿出門、在家團結抗疫。（中和警分局提供）

新北市中和警分局及保安大隊動員280名警，執行高頻率巡邏，同時播放3種版本廣播詞，呼籲民眾沒事勿出門、在家團結抗疫。（中和警分局提供）

新北成立2「熱區防疫中心」 警3版本廣播籲做好防疫

新冠肺炎疫情升溫，新北市政府昨（23日）公布新增本土病例384案，新北市長侯友宜宣布在板橋、中和成立「熱區防疫中心」，啟動強化三級防疫措施，中和警分局及保安大隊動員280名警，執行高頻率巡邏，同時播放3種版本廣播詞，呼籲民眾沒事勿出門、在家團結抗疫。

中和警分局指出，配合市府政策及區公所各項相關防疫措施，統籌轄內所有警力，及保安警察大隊支援，連續3天規畫針對中和區8個里22處熱點，每日從上午8時至下午10時，每2小時一個班次，每日共使用警力280人次，執行高頻車巡，針對疫情熱區進行複式巡邏，以提升見警率。

勤務針對市集、公園、人潮易聚集處所加強巡邏，不斷加強宣導防疫措施、防止滋擾情事，並針對未戴口罩者、室外10人以上之聚會，視狀況運用警笛及車內廣播設備進行勸導、驅散等作為。

中和警分局指出，另錄製宣導民眾防疫作為的廣播詞，有國語版、台語男聲版、台語女聲版共3種版本，彈性授權勤務同仁因地制宜自行決定播放版本，請勤務人員車巡時放慢車速，利用車內揚聲設備沿途廣播善意提醒民眾，以發揮宣導成效。

中和警分局呼籲，民眾防疫期間配合政府防疫措施，落實勤洗手、戴口罩並遵守社交距離的規定，避免前往人潮聚集、密閉空間及易造成群聚感染的場所，齊心防疫，嚴防疫情擴散，降低感染風險。

新北市長侯友宜（中）前往板橋機動篩檢站視察，了解相關作業情形，除向醫護加油打氣外，更頻頻伸長自己的雙手，提醒大家保持社交距離。（黃世麒攝）

1位排隊領取號碼牌的民眾，不但和其他人保持社交距離，每走一步就立刻噴灑酒精。（黃世麒攝）

設在板橋的機動篩檢站提供每日400名篩檢量，民眾照號碼依序由醫師採檢。（黃世麒攝）

(中時 )