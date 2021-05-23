昨(22)日指揮中心新增321例本土，並公布新增400例「校正回歸」的確診者，「校正回歸」4字引發熱議，對此，民進黨立委蔡易餘坦言，很遺憾，這4個字一定變成往後笑柄，如果直接把721秀出來，人民應該會信服很多。

對於指揮中心所說的「校正回歸」，蔡易餘昨在臉書表示，人生是不能讀檔重來的，指揮中心的記者會，將遲後通報的確診案例以「回歸校正」重新列回先前每一天的案例數，當然每日陽性率有其公衛的數字意思，但在人民心裡，一定會質疑政府，要怎麼信任每日公布的結果。

蔡易餘直言，很遺憾，這4個字一定變成往後笑柄，如果在統計上先說總數，但有部分個案例是先前採樣，因遲延收件必需重新計算，並記者會上就把721秀出來，他認為，人民會信服很多。

蔡易餘說，從去年來就是靠透明與信任才贏得好一段防疫優勢，但疫情戰爭還有下半場，信任絕對還要持續；而因自己沒有醫護專長，只能窩在家，但真的感謝此時在第一線忙碌的醫師、護理人員、篩檢人員與消毒人員，還有阿中部長帶領的疫情指揮中心，「我們一定要一起打贏疫情！」

400例本土病例「校正回歸」 趙少康嗆：簡直是世界級笑話

(中時新聞網)