美國輝瑞（Pfizer）與德國BNT合作生產的新冠肺炎疫苗。（達志影像／shutterstock提供）

「輝瑞BNT疫苗」大中華區代理上海復星醫藥董事長吳以芳22日表示，復星有意願將疫苗服務於台灣民眾。對此，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，各界頻頻放話，但衛福部根本沒收到任何人前來申請。前國民黨立委蔡正元表示，太被動了吧！「校正回歸先生」可以勤快一點嗎？

根據新華社報導，早在2020年3月，復星醫藥集團就與德國BioNTech公司簽訂協議，參與該公司的mRNA新冠疫苗研發，並擁有在中國大陸及港澳台地區的獨家商業權益。該公司董事長吳以芳強調，「復星有意願將疫苗服務於台灣同胞」，自去年以來，透過多個管道，一直在積極推進向台灣提供這款疫苗。

對此，陳時中表示，若要進口大陸疫苗，這會有程序問題，也要有藥品生產輸入，還需要書面資料。對於上海復星醫藥願提供疫苗，目前並未接到正式訊息。

前國民黨立委蔡正元在臉書指出，BNT疫苗被認定是世界上最好的兩款疫苗之一，另一款疫苗是美國的莫德納。

蔡正元認為，目前疫苗已成賣方市場，尤其像BNT這種頂級疫苗根本就是搶手貨，陳時中太被動了吧！「校正回歸先生」可不可以打起精神，勤快一點，實實在在做一件像樣的防疫準備工作好嗎？

(中時新聞網)