美國猶他州的壘球冠軍賽出現美技鏡頭，加州熊河高中的中外野手奧莉維亞泰勒(Olivia Taylor)在一次守備中躍過護欄後翻接殺，沒收了對手的全壘打！這位女孩的身手不凡，令人想到職業棒球的爬牆接殺美技，因此這個鏡頭也登上大聯盟官網。

CATCH OF THE YEAR!!! Watch Bear River Center Fielder Olivia Taylor going airborne, clearing the fence to make this catch in the @UHSAAinfo State Championship game. @KSLSports l @BRHSinfo l @BearRiverCoach pic.twitter.com/9aw1f1Fhu5 — Sam Farnsworth (@Samsworth_KSL) May 22, 2021

由於比賽場地簡陋，護欄只是普通的網子，打者這球擊出後，奧莉維亞迅速退到網邊，往後一跳就變成轉體後翻的動作，在半空中將球接進左手的手套，著地時還把護目鏡撞掉了。隊友振奮不已，被稱讚是今年最精采的壘球守備。

有趣的是這球引來球迷在網路爭論，到底這球該算接殺還是全壘打？

這是類似職棒沒收全壘打的鏡頭，其實規則不允許球員直接跑到場外接殺界外球和全壘打。美國職棒規則5.09(a)寫道，野手不可以用腳踩進觀眾席、休息區接球，他們只允許在連續動作中（飛撲、跳躍）接殺並跌進觀眾席，此時接殺有效，同時成為死球狀態，跑者只可推進一個壘包。

野手在接殺動作之後必須掌控住球，即使他飛撲進觀眾席接殺，如果球從手套掉出來就算是界外或全壘打。重點是野手接球的瞬間，至少要有一隻腳掌位於場內（半空中也算），從奧莉維亞的動作來看，她的球在手套裡沒有掉出來，但她接住球的時候雙腳正在網子邊緣，依照棒球規則有可能被判定全壘打。

反正結果是熊河高中連贏兩場逆轉摘冠，這些規則大概奧莉維亞本人也懶得去爭了吧。

(中時新聞網)