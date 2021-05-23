基隆市昨新增9例確診個案，市政府今公布足跡，其中案3519為成功市場攤商，市長林右昌表示，這已經是成功市場第2個攤商確診，令人相當憂心，目前已匡列攤販周邊其他業者及社會關係密切者，並安排進行篩檢。

林右昌指出，案3519為成功市場攤商，5月6日至9日、11日至16日、18日至20日早上5點至10點在成功市場擺攤，迄今已是第2個攤商確診，狀況令人擔憂，因此，現階段會先行匡列攤販密切接觸者。

市政府5月20日公布確診個案指出，案2564為一名年約60多歲男子，是成功市場攤販，5月2日、10日前往西門町紅寶石歌廳消費，13日不舒服，有前往診所看病，而5月15、16日仍前往市場做生意，往後採檢確診，當天市場緊急關閉，休業至5月30日零時。至於案3519與案2564是否有關連，目前仍待衛生局調查。

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(中時 )