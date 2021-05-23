桃園葉姓男子多次酒駕被逮，第5次酒駕遭判囚7月，他服刑完畢後，明知因酒駕被吊銷駕照，竟又在去年疫情期間第6度酒後開車搭載高齡老母外出，被員警攔檢酒測超標送辦。台灣高等法院認為他先前已有5次酒駕被逮紀錄，甚至曾被判刑7月確定，卻仍一再酒駕，有暫時隔離於社會之必要，判囚7月定讞。

判決指出，葉男去年9月2日晚間在住處喝高粱酒後，翌日下午開車外出，晚間7時行經桃園市大溪交流道前，因警方執行安全帶稽查勤務時，發現葉男身上散發酒氣，對他實施酒測，發現葉酒測值0.37毫克，葉被依公共危險罪送辦。

一審審理時，葉坦承酒測前晚有飲酒，但辯稱他飲酒後已相隔18小時，自認休息已足夠，不會有酒精殘留，才開車搭載70歲母親出門，雖然他酒測值超標，這是他誤判酒精代謝時間所造成，並沒有要故意酒駕。一審不採信他說詞，以他多次酒駕被逮，依累犯規定加重其刑，判處徒刑7月。

葉男上訴高院，辯稱他這次酒駕犯行屬於隔夜醉，非故意觸法，一審量刑過重，請求改判，讓他可以易科罰金。

但高院法官認為，葉過去曾5次酒駕被逮，分別在2007年、2008年．2010年、2013年因酒駕涉犯公共危險罪，各被判處罰金4萬2000元、拘役42天、徒刑3月、5月確定，2014年又酒駕被刑7月確定，2017年7月13日執行完畢。

高院認為，葉明知政府嚴加取締酒駕，應知悉酒駕之危害性，仍不知警惕，未待酒精消退，即開車上路，顯示無視酒駕可能造成之公共危險結果，葉最近一次酒駕被判刑7月確定，卻又再酒駕車，認為他有暫時隔離於社會之必要，加上他在警詢自承駕照已因酒駕遭吊銷，仍不見悔改，酒駕如故，無視大眾交通安全，惡性非輕，駁回葉上訴，葉被判刑7月確定，須入監服刑。

(中時 )