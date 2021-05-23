確診人數因「校正回歸」遭網路批評，疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天澄清調查局並未以假訊息調查此事，中央指稱校正回歸是地方問題遭質疑甩鍋，他說，所有防疫工作，唯有大家一起通力合作才會成功。至於外界關注企業是否能向上海復星採購輝瑞疫苗，他僅低調表示，政府採購的疫苗會陸續抵台。

陳宗彥今天舉行全國防疫會議後記者會，媒體質疑通報採檢和檢驗結果回報速度緩慢，是否會成為防疫破口？陳宗彥重申，指揮中心已跟地方政府在做一些採檢通報流程的簡化，健保署這端也會一起合作，至於資料登打部分也會從原來二十八項簡化為八項，以加快通報速度。

外傳「校正回歸」因網路社群不斷批評，調查局將以調查「假訊息」為由著手調查這些不滿聲浪，陳宗彥澄清，調查局絕對沒有進行這樣的調查事項。對於「校正回歸」，指揮中心昨天說是地方回報的問題，但台北市長柯文哲直指整個過程都是中央在掌握，還特別做了一個流程圖說明強調這跟地方沒有關係，新北市長侯友宜也認為應該組國家隊來補漏洞，地方上更質疑指揮中心對校正回歸的說法是甩鍋地方。

對此，陳宗彥低調表示，防疫是中央跟地方通力合作的，所有的防疫工作，唯有大家一起通力合作，才會成功，他也已不斷在說明採檢通報流程涉及的單位等等，至於細節會請下午再一併做詳細說明。

媒體質疑「校正回歸」新增的400個案例是昨天深夜才啟動緊急安置作業，在得知確診前是否可能已有趴趴走情形？陳宗彥表示，針對確診者的注意事項，以及確診者的接觸者注意事項，都有做一些提醒，在採檢完等候的過程中，民眾都必須在家裡等待，在結果出來之後，如果你是確診者，就會依照症狀送集中檢疫場所或是醫療院所，如果不是確診者才能作移動，「這些事項，我們都有不斷的在宣導，讓民眾知道」。

媒體質疑注意事項提醒二到三天，但新北市說這些確診者最遲有落差到六天的時間，是否代表地方政府得要回推去找這400人中間差距兩三天的足跡？他說，注意事項是要求三天，但超過三天部分，地方政府會視狀況，在結果未出來前他們也會去做關懷。

至於上海復星代理的輝瑞疫苗，媒體詢問企業可不可以直接去跟上海復星購買？對此，陳宗彥未直接回應，只顧左右而言他的表示，指揮中心從去年開始，無論是各藥廠也好或是COVEX平臺也好，我們都跟這些平台的業者或是疫苗廠商，依照已經授權使用的疫苗，訂定相關採購契約跟聯繫，疫苗也會陸續的抵達台灣，來提供我們防疫所需。

(中時 )