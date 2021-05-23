在兩性平權的現代，養家糊口已經不是男性專利，不少雙薪家庭會由夫妻一起賺錢養家，搜狐網命理專欄點名，生肖兔、蛇以及豬的男性不會太過追求物質生活，在生活中很少亂花錢，在婚後則會把薪水全交給另一半管理，雖然對自己很小氣，但對老婆、家人卻很大方。

▍1.生肖兔

屬兔的男人天性比較節省，對於金錢的需求不強烈，賺的錢很少亂花，大都是用在家裡，因此屬兔男在結婚之後，也會把錢直接交給老婆，很少自己管理財務，同時他們比較缺乏主見，只要是老婆提出的要求，他們都會答應，因此嫁給他們會很輕鬆。

▍2.生肖蛇

屬蛇的男人對於物質生活不會太過重視，很少會血拼買東西，不管賺多少都是如此，所以會顯得對自己很小氣。而結婚之後，他們會更不重視金錢，只要吃飽穿暖，其他方面基本都不會太過在意，他們會把賺來的錢都交給老婆花，因此嫁給屬蛇男一輩子都不會吃苦受累。

▍3.生肖豬

屬豬的男人很會疼老婆，雖然他們很注重自己生活品質，在結婚之前花錢也是大手大腳，但一旦談戀愛之後，屬豬男花錢就會開始節省，甚至完全不亂花錢，他們賺的錢基本上都會交給老婆保管，而自己則省吃儉用，這是他們寵愛伴侶的一種表現。

(中時新聞網)